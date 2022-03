Les Mondes d'un prince. Albert Ier de Monaco et son temps

Ce bel ouvrage illustré nous fait découvrir la vie d'Albert Ier (1848-1922), prince de Monaco, un prince savant, navigateur et humaniste. Cet esprit curieux, animé par un idéal de paix et de justice, emblématique de la Belle époque a parcouru le monde de Monaco aux Açores en passant par le Norvège, Lisbonne et Paris. La sortie de cet ouvrage correspond au centenaire de sa mort et aux commémorations qui se dérouleront à partir de janvier 2022 à Monaco. Les nombreuses archives (correspondances, discours, presse ou photographies) permettent d'apprécier l'étendue de son oeuvre. Son règne voit notamment la naissance et l'essor de la photographie. C'est à cette époque que le banquier philanthrope Albert Kahn se lance dans l'ambitieux projet des "Archives de la planète" . Tout comme lui, le prince Albert Ier utilise très tôt la photographie. Grâce aux fonds monégasques et français, mais également à des collections privées, l'ouvrage reconstitue à la fois le parcours du Prince et l'histoire de son époque (le Paris haussmannien, les expositions universelles, la construction de l'Institut océanographique et de l'Institut de paléontologie humaine à Monaco, l'affaire Dreyfus...). Son lien étroit avec la nature, lui qui porte un regard sensible sur les paysages, veut connaître les origines du vivant et préserver la biodiversité - avec notamment son pionnier Discours sur l'Océan en 1921- résonne avec notre présent.