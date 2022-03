Toupoil T03 Mes Trois Lynx (NED 2022)

TOUPOIL est une série BD animalière jeunesse semi-réaliste. Le thème principal est la vie animale sauvage dans une nature de type européen. L'action se déroule dans notre monde contemporain. Le chien Toupoil est le guide du lecteur, invité à découvrir la Nature au travers de ses aventures. Un documentaire de quelques pages aborde en fin d'album la réalité de l'espèce animale rencontrée. Résumé : En sauvant un chaton lynx de la noyade, TOUPOIL se lie d'amitié avec RISSA la mère lynx et ses trois petits. A travers jeux et chasse, Toupoil va découvrir la vie des lynx jusqu'au jour où un chasseur tue Rissa. Avec ce qu'il sait et ce qu'il a appris, Toupoil va peu à peu remplacer, auprès des trois jeunes lynx, leur mère disparue et constituer ainsi une bien étrange famille...