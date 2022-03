"On tient là un roman diablement bien construit et écrit à l'adrénaline, de ceux qu'on lit comme on regarde un film". LA VOIX DU NORD Samuel, éleveur laitier du Jura, accumule les dettes. Seule échappatoire et bien mauvaise idée : s'associer avec son oncle et son cousin qui font transiter de la drogue de Suisse en France pour le compte d'un réseau de Kosovars. Mais le soir d'une importante livraison, rien ne se passe comme prévu. Samuel découvre son cousin mort au volant de sa voiture au fond d'un ravin enneigé. Pire, le chargement de drogue s'est volatilisé... Un thriller survolté qui confirme le talent de Nicolas Leclerc. Né en 1981, Nicolas Leclerc a quitté son Jura natal pour étudier l'audiovisuel et le cinéma. Il travaille aujourd'hui pour la télévision. Après Le Manteau de Neige, un premier roman très remarqué, et disponible chez Points, voici La Bête en cage. Dernier titre paru : Toujours vivantes (Seuil, 2022).