Découvrir les chats en s'amusant

Ce livre comporte un aspect pédagogique avec de nombreuses informations et légendes sur les chats, des jeux pour s'amuser et devenir un spécialiste des chats (A toi de dessiner, Ecris "chat" en... , Points à relier, Jeu des 7 différences, Labyrinthe, Apprends à dessiner, Jeu des silhouettes, Mots-fléchés "As-tu bien lu ? ", Jeu d'observation...). Cet ouvrage a aussi un aspect "livre d'illustrations" avec des coloriages détaillés et complexes qui raviront les amateurs. Vous y découvrirez dans quel pays les chats étaient appelés "mangeurs de chagrin", quelle est l'origine des Maneki neko (les petits chats porte-bonheur), comment les chats de l'île de Man ont perdu leur queue, ou encore quelle race particulière de chats à la réputation d'éloigner les fantômes et les mauvais esprits... Une mine d'informations sur ce thème fascinant, et un beau livre interactif pour s'émerveiller. 1. Chats légendaires du monde : chats d'Egypte, chats vikings, chats au Japon, chats celtes, chats d'Inde. 2. Croyances et superstitions félines : chats et sorcières, chats et météo, le chat de l'arche de Noé, le chat de Mahommet. 3. Races de chats légendaires : chats de l'île de Man, Maine Coon, chats écaille de tortue, chats siamois, chartreux, Scottish fold.