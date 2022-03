Madones de Rennes - Itinéraires des niches sculptées

Un guide de promenades originales et inédites dans Rennes, à la découverte des statues votives de la Vierge Marie ainsi que d'autres saints protecteurs, belles représentations placées sur des façades rennaises. Plus de 200 niches perpétuent l'image de ce patrimoine populaire au réel intérêt historique et artistique. 5 itinéraires d'environ 3, 5 km : de la porte Mordelaise à la place des Lices ; de la place de la Mairie à la place Coëtquen ; autour de la place Sainte-Anne et de la place Hoche ; à l'est des jardins du Thabor ; au sud de la Vilaine. En couverture : niche située au n° 20 de la rue Rallier du Baty