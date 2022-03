Le Janitor - Intégrale complète

A l'aube du XXIème siècle, le Secrétariat d'Etat du Vatican décide de créer le service des Janitores : "Les Gardiens de la Porte" selon le dictionnaire latin. Les "Concierges" selon le langage courant anglo-saxon. Les deux termes conviennent assez bien à ces hommes, finalement. Ils protègent et nettoient les coulisses du Saint-Siège de la manière la plus discrète qui soit. Ils sont douze et ne sont remplacés que lorsque l'un d'eux décède. Lorsque le récit démarre, Trias, le troisième Janitor, vient de disparaître au cours d'une mission. Le chef de ces agents très spéciaux, le Père Soffranello, propose à son protégé, Vince, de rejoindre cette structure libre d'agir en toute indépendance par rapport aux différentes tendances qui cohabitent au sein de l'Eglise catholique romaine. Parfois vêtu en jeans, parfois en costume à col romain, Vince est un homme naturellement dirigé vers l'action. Déposé à la naissance sur le perron d'une église de Harlem, il a été élevé dans un orphelinat catholique qui lui a appris le sens des valeurs. Mais il s'est aussi éduqué dans les rues de ce quartier noir de New York, à une époque où elles étaient encore fort peu sûres. Au cours de sa première mission, Vince va devoir affronter une organisation secrète autoproclamée le Nouveau Temple dont certains membres ont infiltré le collège des cardinaux du Saint-Siège. En les pourchassant de Rome à Malte, de Syrie jusqu'en Suisse, au célèbre Forum de Davos, Vince va découvrir qu'il y a deux vérités à découvrir. Celle du grave danger qui menace le plus vieil Etat du monde... et celle qui le concerne personnellement. Et quand il croise une mystérieuse fillette qu'il semble le seul à voir et que cette dernière tente d'apaiser ses démons intérieurs en lui disant "qu'il est sur la voie" , Vince comprend que sa vie ne fait que commencer.