Captain Ken T01

Depuis le début du XXIe siècle, Mars est devenu une colonie de la Terre. Cependant, les Martiens, premiers habitants de la planète, ont été exploités et persécutés par les humains. Dès lors, une haine séculaire s'est installée entre les 2 peuples. Mamoru est le fils des Hoshino, une famille de colons propriétaire d'une ferme aux abords de la ville d'Hadès. Un soir de tempête de sable, il part à "cheval robot" pour accueillir sa cousine terrienne Ken Minakami qu'il n'a encore jamais vue et qui vient juste d'arriver sur Mars. En chemin, il est attaqué par des guerriers de la tribu Moro. Par chance, il est sauvé in extremis par un mystérieux garçon chevauchant un destrier robot remarquable. Avant de disparaître, celui-ci lui dit s'appeler Captain Ken. Forcé de rentrer chez lui, Mamoru découvre avec stupeur que Ken Minakami est arrivée entre temps. Fait étrange, la jeune fille ressemble à s'y méprendre à l'énigmatique Captain Ken... Tous deux pourraient-ils être une seule et même personne ?