Star Wars. La refondation du Space Opera

La trilogie originale de Star Wars opère une véritable refondation du genre où elle s'inscrit, le "Space Opera" . Elle recombine en une synthèse originale les motifs et les thèmes mais aussi l'iconographie et les enjeux narratifs et idéologiques. Pour comprendre cette somme qui a défini une nouvelle époque de la culture populaire, il faut retracer la longue route qui mène des pulps et des serials à Tatooine et l'Etoile Noire, celle-là même qu'entreprit le jeune George Lucas, né, ironiquement l'année même où le terme "space opera" reçoit son intronisation dans la Fancyclopedia de Jack Speer (1944). Ce terme allait présider à son Grand oeuvre...