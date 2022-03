La Palisse. S’il n’avait pas été lui-même, il aurait été quelqu’un d’autre

Tout le monde connaît les "Vérités de La Palisse" , ces déclarations si banalement évidentes qu'elles en sont risibles. Certains savent que ces "Lapalissades" viennent du Seigneur de La Palisse, qui fut un maréchal de François Premier. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il n'a jamais prononcé une seule lapalissade de toute sa vie, et que le lien entre ce maréchal prestigieux et ces stupides évidences repose sur une ridicule erreur de lecture. Et ce qu'on sait encore moins, c'est que le poète dijonnais Bernard de La Monnoye, au 17e siècle, a nourri cette joyeuse farce avec une chanson en vers, étonnament moderne et savoureusement drôle. Le linguiste et professeur italien Andrea Tullio Canobbio a exhumé cette vieille chanson, en a sélectionné les meilleurs vers, et a proposé à son compatriote Sergio Olivotti de l'illustrerâ- Séduit par ce projet poétique, confidentiel et intelligent, Chocolat se propose d'éditer ce joyeux petit ovni !