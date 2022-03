Changer la vie par nos fictions ordinaires

Pourquoi se raconter des histoires peut changer la vie Raconter des histoires, jouer au pirate, un personnage de théâtre, un rôle social, faire des projets, mentir, délirer, rêver, parler aux fantômes ou aux anges, communiquer avec le régne végétal, animal, lire l'avenir dans les tarots, dans les astres, jeter des sorts, écrire des romans... On pourrait penser qu'il existe une nette différence entre toutes ces pratiques. Leur point commun est qu'il y est fait usage de la fiction, qui, comme dans la divination, fait être ce qui est dit. Souvent perçues comme un échapatoire au réel, ces opérations mentales se révèlent performatives à bien des égards. En tant qu'elles nous permettent de " savoir " et d'" agir " sans utiliser les moyens ordinaires d'information, elles relèvent de la mantique : elles ont la faculté de faire advenir des possibles, le futur, par expériences de pensée. Dynamitant joyeusement la valeur purement esthétique attribuée à la fiction, ce petit guide tâche d'en faire un moyen d'action et de subversion - des " prédi(fi)ctions ". Il propose ainsi un entraînement à la fiction performative sous forme d'exercices, à la manière de certains ouvrages de développement personnel, mais sans recette miracle - parce qu'ici les moyens valent autant que les fins.