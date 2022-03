E 1027. Renaissance d'une maison en bord de mer

Maison moderniste par excellence, la villa E-1027, située à Roquebrune-Cap-Martin, est construite entre 1926 et 1929. Ce livre revient sur l'histoire de ce lieu hors du temps à Roquebrune-Cap-Martin en la replaçant dans le contexte plus large de l'histoire de l'architecture moderne. A l'occasion de la réouverture au public de la maison, entièrement restaurée au plus près de son état de 1929, ce livre raconte son histoire replacée dans le contexte de l'architecture moderne. Il donne la parole à des témoins, habitants des lieux, proches d'Eileen Gray ; ceux-là mêmes qui ont oeuvré à la renaissance de la villa et à l'élaboration de l'ouvrage, livrant les secrets d'une restauration exemplaire. Un reportage récent du talentueux Manuel Bougot nous fait visiter le site dans ses moindres détails. Tous spécialistes de l'architecture moderne, d'Eileen Gray et de Le Corbusier, les auteurs font entrer le lecteur au coeur de cette aventure. La villa E-1027 Maison moderniste par excellence, la villa E-1027, située à Roquebrune-Cap-Martin, est construite entre 1926 et 1929 par l'artiste et architecte d'intérieur Eileen Gray, pour et en collaboration avec son ami l'architecte Jean Badovici. Tout y est conçu dans les moindres détails, depuis la maison, les meubles, les matériaux, jusqu'à l'aménagement du jardin dominant la Méditerranée. Après la mort de Badovici en 1956, la maison connaît des propriétaires qui opèrent des transformations souvent malencontreuses. Des meubles sont vendus ou disparaissent. La villa est également squattée, puis abandonnée. En 1999, le Conservatoire du Littoral acquiert la maison et son terrain et, en 2000, E-1027 accède au rang de monument historique. E-1027 est indissociable du restaurant-buvette " L'Etoile de mer ", du Cabanon et des Unités de camping de Le Corbusier, implantés à quelques encablures. Ainsi, afin de sauvegarder l'ensemble du site, Robert Rebutato, fils du créateur de " L'Etoile de mer " crée une association de sauvegarde. En 2006, une première restauration a été engagée par Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des Monuments historiques. En 2014, l'association Cap Moderne, créée par Magda et Robert Rebutato et Michael Likierman a pris en charge la gestion et la valorisation du site désormais géré par le CMN.