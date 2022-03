Cent ans d'art chinois. Entre Empire et République (1870-2020), Edition revue et augmentée

Ce volume couvre la période qui s'étend de la fin de la dynastie mandchoue jusqu'au début du XXIe siècle. Les bouleversements politiques qui ont agité la Chine ont amené le pays, petit à petit, à chercher de nouveaux modèles esthétiques, en URSS, en Allemagne, en France — Paris restant une ville phare — et aux Etats-Unis. Depuis la mondialisation de l'économie et la place montante de la Chine dans les échanges internationaux, les artistes du continent et de la diaspora interrogent de plus en plus leur propre culture, n'hésitant pas à puiser dans le fonds des grandes oeuvres du passé impérial. Le paysage traditionnellement privilégié dans la peinture chinoise, laisse très souvent place au personnage — un personnage conflictuel et poseur qui détrône les icônes occidentales imposées jusque-là.