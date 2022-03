Adresses présentes ou passées, personnelles ou empruntées, adresses temporaires de vie et d'écriture, Domiciles fantômes rouvre la porte de ces appartements, de ces maisons. Que se cache-t-il sous les numéros et les noms des rues, quels fantômes ressurgissent par le pouvoir des mots ? Les récits et la fiction s'engouffrent, la poésie aussi. On trouvera également des adresses rêvées, des adresses d'autres auteurs et artistes. Explorés à travers le prisme d'un imaginaire nourri d'histoire, les lieux deviennent sources de micro-fictions, se relient entre eux ou à des lieux du passé. Lieux sources, lieux simples, lieux communs, lieux partagés. Avec une préface de Eduardo Berti.