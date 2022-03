Comment devenir vivant. Manuel pour lecteurs sauvages

Giuseppe Montesano distille un essai passionné qui fait écho à son chef d'oeuvre de 1 920 pages Lettori selvaggi paru en 2016 chez Giunti. Il y déploie une vision entière de l'Homme et du savoir qui dessine un humanisme contemporain. L'auteur s'adresse à chaque lecteur qui sommeille en nous : à ceux qui fuient tous les slogans et toutes les certitudes, à ceux qui n'ont pas peur de leur ignorance parce qu'ils savent en faire une soif de connaissance. Son argumentation érudite vise à nous rappelle qu'ouvrir un livre c'est entrer dans le royaume de la liberté. Le lecteur prêt à se laisser changer par les livres qu'il rencontre, prêt à naître et à aimer à nouveau à chaque page, est un lecteur sauvage : dans l'aventure il n'a que son emprisonnement à perdre, et toute sa vie à gagner.