Avec ce nouveau volume de la collection EXPERT - Les énigmes de Turing consacré aux calculs en chaîne, les lecteurs pourront développer leur logique et leur rapidité cérébrale. Proposées par ordre de difficulté croissante, les différentes suites permettront aux passionnés de s'exercer à leur rythme. Idéal pour un entraînement progressif et encore plus gratifiant, ce volume continue de ravir les amateurs de jeux mentaux grâce à des calculs inédits permettant de stimuler l'esprit de chacun.