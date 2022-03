20, allée de la Danse Tome 1 : Amies et rivales ?

La vie et les rêves des petits rats de l'Ecole de danse de l'Opéra ! A l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris, c'est l'effervescence. Les filles de la 6e division, les plus jeunes de l'école, sont en compétition pour deux rôles dans un ballet à Garnier. Certaines, comme Constance, se jettent dans le travail, d'autres à l'image de Zoé, se rebellent. Du haut de ses 11 ans, Maïna, elle, ne semble pas concernée. Elle aide ses amis, les encourage, les rassure, sans jamais penser à elle. Elle ne semble même pas consciente qu'elle pourrait être choisie. Alors, elle s'interroge : a-t-elle sa place dans une école d'élite où tous les élèves sont concurrents ? Comment concilier sa passion, son ambition, et ses amitiés ?