Jardiner au rythme des saisons. Conseils pour associer les plantes

Dans cette nouvelle édition revue et augmentée d'un ouvrage de référence devenu un classique, l'auteure Anna Pavord propose des combinaisons créatives de plantes pour un jardin enchanteur toute l'année. Elle met en lumière soixante plantes "stars" et les associe aux meilleures compagnes possibles : vivaces, bulbeuses, annuelles et arbustes. Des hortensias aux sauges et aux fougères, en passant par les dahlias, les tulipes et les perce-neige, chaque plante star est mariée à deux partenaires, offrant une précieuse source d'inspiration à tous les jardiniers, au rythme des saisons.