Ce livre d'autocollants plein de charme est rempli de personnages à habiller et de scènes imagées à compléter. C'est le printemps, les jeunes amies nourrissent des agneaux à peine nés et des oisillons venant d'éclore, elles jouent avec des lapins et font une chasse aux oeufs de Pâques. Les jeunes enfants auront plaisir à habiller les personnages et à compléter les scènes imagées à l'aide des nombreux autocollants.