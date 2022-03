Mes animaux préférés - Mon livre sonore à toucher

Un livre cartonné à écouter et à toucher, avec des trous, des chemins en creux et des puces sonores, pour découvrir des chiens, des chats et d'autres animaux de compagnie. Des chats ronronnent, des chiens jouent et aboient... Dix enregistrements sonores animent les animaux préférés des tout-petits. Les illustrations pleines de charme de ce livre à toucher et à écouter sont agrémentées de trous et de chemins en creux.