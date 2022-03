Ma petite valise

Emile doit se dépêcher ! Il lui faut remplir sa valise, car c'est bientôt l'heure de partir pour son grand voyage. Emile doit se dépêcher ! Il lui faut remplir sa valise, car c'est bientôt l'heure de partir pour son grand voyage. Il désire emporter son pyjama, sa brosse à dents, un bon livre et un doudou. Mais où toutes ses choses se cachent-elles ? Rhéa Dufresne raconte ce moment de fierté et d'autonomie où l'enfant prépare lui-même ses bagages. On y sent de la fébrilité et l'anticipation de la belle aventure à venir. L'univers du petit Emile créé par Maud Legrand est douillet et foisonnant. On sent l'importance que tous ces objets ont pour le personnage. Mais une question demeure... Où s'en va donc Emile ?