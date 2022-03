Pourquoi internet favorise l'extrême-droite

Internet est un formidable outil de démocratie participative. Il a facilité les mobilisations des Printemps arabes ou de Occupy Wall Street, et a permis l'émergence de mouvements tels que Black Lives Matter ou #MeToo. Cette vision comporte cependant une face sombre depuis que les plateformes comme Facebook et Twitter sont pointées du doigt pour leur participation dans la propagation des fake news. A l'heure où l'activisme par hashtag fait les gros titres, le militantisme numérique extrémiste s'avère redoutablement efficace. Selon Jen Schradie, trois facteurs (l'idéologie, l'organisation des mouvements et les inégalités) se cumulent et s'amplifient au profit de l'extrême-droite. Ils jouent un rôle déterminant dans la propagation de leurs idées sur internet et mettent ainsi la démocratie en péril.