Les combats de la science. Racisme, créationnisme, spécisme, pensée magique... 500 ans de lutte contre l'obscurantisme

Au cours de son histoire, la science a livré de nombreux combats. A la Renaissance, Galilée a été condamné par le tribunal de l'Inquisition. Le Vatican a depuis fait amende honorable, mais il est des idéologies plus profondément ancrées qui refusent de s'incliner devant les arguments scientifiques. Tel le racisme, qui a fait tant de mal au genre humain mais qui continue à empoisonner nos sociétés. Quant au spécisme qui imprégnait le 19e siècle, il a subi un coup dur lorsque Darwin a publié L'Origine des espèces. Au grand dam des créationnistes, l'homme a alors cessé de se considérer comme un être à part, directement créé par la Divinité. N'oublions pas non plus les extraterrestres, suspectés par certains d'avoir participé à l'érection des pyramides et qui, il n'y a pas si longtemps encore, emmenaient des terriens à bord de leurs ovnis. La science les a également remis à leur place.