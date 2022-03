Grande traversée du Mercantour. 17 jours de marche

Lacs d'altitudes - Cimes dentelées - Rivières et forêts – Bergeries et refuges - Panoramas époustouflants - Arrivée grandiose au bord de la Méditerranée... La Traversée mythique du Mercantour en 17 étapes par le GR® GTM, au plus près de la frontière franco-italienne, et des options pour des randonnées plus courtes. Vous avez rendez-vous avec les plus beaux sommets des Alpes Maritimes, au coeur d'une nature sauvage et préservée. Ce guide fait découvrir la faune, la flore et le paysage rencontrés, et fournit un descriptif précis de l'itinéraire avec tous les conseils pour préparer votre randonnée. L'expertise de la FFRandonnée. L'application mobile vous suit sur les chemins balisés. SURVOLEZ les balades en 3D ECOUTEZ les chants d'oiseaux GEOLOCALISEZ votre position