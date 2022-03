Vite ! Vite ! Vite ! il faut que j'aille aux toilettes. Mais partout c'est occupé... Le thème du caca, abordé avec humour et malice. Vite ! Une envie pressante ! je cours aux cabinets mais la porte est fermée. " Occupé ! " crie papa. Direction la salle de bain, mais... " Occupé " crie maman. Plan B : le cabanon du jardin, mais... " Occupé ! " crie le chien. Allons voir plus loin, derrière ce buisson, mais... " Occupé ! " crie le lapin. Là-bas, cet arbre fera l'affaire, mais... " Occupé ! " crie la chouette. Allons jusqu'à la clairière alors, mais... " Occupé ! " crie le cerf. Comment faire ? Les poissons, eux, n'ont pas ces problèmes : ils font où ils veulent, même en nageant. Mais voilà papa qui appelle : ça y est les cabinets sont libres ! Ah enfin ! Un livre très rythmé et drôle sur le thème du caca. Les flaps découpés cachent l'intérieur des toilettes, et l'enfant s'amuse à soulever le flap pour découvrir un personnage (humains ou animaux) en train de faire caca. Très astucieux et original sur un thème incontournable pour les enfants.