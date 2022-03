Se détendre pour mieux apprendre. Accompagnement de l'élève à l'école, à la maison

L'acte d'apprendre nécessite une disponibilité intérieure, une gestion du rapport à ses émotions, une gestion du rapport aux autres et à son environnement. Dans le cadre du parcours scolaire, des situations nécessitent d'autant plus d'exercer cette capacité à se concentrer, à mobiliser son énergie pour réussir (examens, concours...). Cet ouvrage propose aux enseignants des outils pour faire repérer aux élèves leur mode de fonctionnement, pour leur permettre de mieux se concentrer, mieux faire face aux tensions émotionnelles. Les exercices proposés dans cet ouvrage pédagogique sont accessibles aux parents intéressés par la relaxation et désireux d'aider leurs enfants à apprendre avec plus de concentration, dans le calme et la sérénité.