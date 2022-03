Alice et le jardin extraordinaire

Tiens, voilà Pépé Martin. Il apporte un cageot plein à craquer. " Ouah, ils sont magnifiques ces légumes ! " s'exclame Alice. " Et délicieux ! Madame Bodot m'a demandé de vous les déposer en passant. " " Pourquoi on ne le voit jamais, le potager de madame Bodot ? " demande Capucine. " Parce que c'est un jardin extraordinaire. Un trésor y est caché... " Avec son amie Capucine, Alice décide donc d'aller explorer clandestinement le jardin de madame Bodot. Mais plutôt qu'extraordinaire, celui-ci leur semble plutôt fouilli : les légumes y poussent serrés les uns à côté des autres, les fleurs sont toutes mélangées dans les parterres, le sol y est parcouru de buttes... En fait, les deux jeunes filles découvrent un jardin cultivé selon les grands principes de la permaculture... Voilà le cadre posé de cette nouvelle aventure d'Alice Brindherbe, une jeune fille bien de notre époque. Dégourdie, curieuse et indépendante, elle découvre, au fil des albums de cette série, des thèmes environnementaux d'actualité, tels que la biodiversité, le végétarisme, le rapport aux animaux... Le tout sous la plume et le pinceau plein d'humour et de délicatesse de François Quéméré, dont ce sont les premières publications jeunesse. Bienvenue dans l'univers naturel d'Alice !