Lettres à une jeune poétesse. Correspondance avec Anita Forrer 1920-1926

Une correspondance poétique qui dévoile les riches et lumineuses leçons de vie de Rainer Maria Rilke. Cette émouvante correspondance avec la jeune Anita Forrer est une découverte majeure, qui comblera tous les amoureux de l'oeuvre de Rainer Maria Rilke. Rendu pour la première fois accessible en langue française, cet échange épistolaire, qui peut se lire comme le prolongement des Lettres à un jeune poète, ouvrit à Anita Forrer des espaces spirituels insoupçonnés et donna un sens nouveau à son existence. Rilke fut son guide et son confident, comme il l'avait été quinze ans plus tôt pour Franz Xaver Kappus. Les lectrices et lecteurs d'aujourd'hui puiseront à leur tour dans ce texte inédit de lumineuses leçons de vie.