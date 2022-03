Histoire militaire de la France. Tome 2, De 1870 à nos jours

Toute l'histoire militaire de la France de 1870 à nos jours. Que la guerre ait contribué à la construction institutionnelle et sociale de la France relève de l'évidence, d'autant que l'armée représente un élément fondateur de l'Etat-nation. Dans ce second volume, on explore les années 1870 à nos jours. La guerre y devient totale et globale. Elle engage des millions de soldats, en 1914 comme en 1939. Elle implique les civils, main-d'oeuvre autant que victimes. Elle joue également un rôle politique de premier plan. Autant d'aspects qui nous permettent de conclure que l'histoire militaire contemporaine ne saurait s'écrire dans les teintes monochromes du noir et du blanc. Alternant victoires et défaites, aveuglement et lucidité, grandeur et servitude, elle impose, durant ce très long siècle, de récuser simplisme et manichéisme. Plan du tome II : 1. 1870 à 1914 : Xavier Boniface 2. Première Guerre mondiale : François Cochet 3. Entre deux guerres et Seconde Guerre mondiale : Olivier Wieviorka 4. Guerres coloniales : Pierre Journoud 5. 1962 à nos jours : Oliver Schmitt