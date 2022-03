Un poney en péril - Mes histoires J'habille mes amies

Amélia, Zoé et Luc, les amis des animaux, viennent en aide à un poney en danger. Amélia, Zoé et Luc, les amis des animaux, sont ravis d'organiser une expédition en montagne pour s'assurer que les poneys sauvages vont bien. Alors que les trois amis essaient de mettre en sécurité un jeune poney en équilibre au bord d'une falaise, celui-ci, effrayé par une mouette, leur échappe et se réfugie bien plus bas dans une anse de la falaise alors que la marée monte. Les amis réussiront-ils à convaincre le poney à avancer dans l'eau pour rejoindre la terre ferme ?