Les animaux de compagnie - Je trace, j'efface

Ce cahier rempli de jeux et d'activités est fourni avec un feutre pour écrire et dessiner sur les pages nettoyables et s'entraîner à bien manier le stylo. Les jeunes enfants trouveront dans ce cahier de nombreux jeux et activités sur le thème des animaux de compagnie : des labyrinthes, des jeux des différences, des points à relier, des dessins et des chiffres à tracer en suivant les pointillés... Le cahier est fourni avec un feutre pour écrire et dessiner facilement sur les pages nettoyables, tout effacer et puis recommencer. Tout en s'amusant, les enfants s'entraîneront à manier le stylo et développeront des compétences précieuses pour l'apprentissage de l'écriture.