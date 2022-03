Après Les dix meilleurs films de tous les temps et Un petit chef-d'oeuvre de littérature, Luc Chomarat nous amène à redécouvrir la naissance du cinéma. Convoquant, pêle-mêle, les figures de Nicolas Tesla, George Lucas, King-Kong et Méliès, ou encore Monroe et Rohmer, L'Invention du cinéma se fait fort de parcourir plus de cent ans de cinéma avec irrévérence, humour et érudition.