Jusqu'ici tout va mal

Pascal Dessaint est bien connu pour ses polars aux éditions Rivages. Il excelle aussi dans le format de la nouvelle où son talent se déploie en toute liberté. On y retrouve ses préoccupations sociales et écologiques, sa fascination pour les oiseaux, et surtout son humour noir, ses personnages sur le fil, son goût pour la folie ordinaire chère à son maître Bukowski. Qui mieux que lui pour décrire les dérives de l'époque en associant humains et animaux et singulièrement les oiseauxâ? Quel secret derrière ces corneilles, pies, moineaux, merles, aigles, bernaches, hirondelles, balbuzards, rossignols, loriots, orbesâ- sans oublier le milan noir et le bruant zizi qui chante le soirâ? Il y a aussi des chauves-souris, un papillon orangé, un caïman, des écrevisses invasives et un grand lapin blanc en bas résille rose. Et puis de l'amour, des tronçonneuses, des supporteurs de football, et un confinement. Le tout est sombre et brillant. Tonique.