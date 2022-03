Martin Luther King. Un leadership en faveur des droits civiques

Cinquante ans après sa mort, Martin Luther King incarne aujourd'hui encore un leader exceptionnel. En contestant le statu quo, ce défenseur des droits civiques est à l'origine d'un changement social majeur dans l'Amérique des années '50-'60. Orateur hors pair et militant déterminé, Prix Nobel de la paix, il déploiera un activisme politique d'envergure contre l'injustice sociale et la discrimination raciale. Comment est-il devenu un leader de la désobéissance civile par la résistance non violente ? Quelles étaient les stratégies de ce visionnaire pour provoquer le changement ? Quel est l'héritage de son rêve inachevé ? Gilles Vandal retrace ici son itinéraire afin de comprendre les fondements de son leadership. De cette analyse émergent la profondeur de l'engagement moral et plus largement, les caractéristiques essentielles d'un leadership éthique. En retraçant le parcours de Martin Luther King, cet ouvrage met en lumière les qualités d'un véritable leader. Une source d'inspiration toujours d'actualité.