Formation à distance dans les pays émergents. Perspectives et défis

La pandémie que nous traversons a multiplié l'intérêt pour la formation à distance, notamment dans les pays émergents. Cet ouvrage collectif de dix chapitres, écrit par des enseignants, des formateurs et des chercheurs de partout dans le monde, présente les enjeux, modalités et occasions de formation en enseignement supérieur dans une perspective d'opportunités et de défis à relever.