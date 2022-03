Théorie des champs. Les équations de la physique, 3e édition revue et augmentée

De la physique de Newton, à la formulation de la gravitation dans le cadre de la relativité générale, en passant par la mécanique analytique, la relativité restreinte, et la formulation variationnelle de l'électromagnétisme et même la mécanique quantique, cet ouvrage présente une vision harmonisée et constructiviste de la physique. Il permettra aux étudiants de second cycle universitaire, ainsi qu'aux amateurs érudits qui possèdent les connaissances de ces différents pans de la physique et à qui l'on a demandé de patienter pour en savoir plus, de voir enfin sous un même angle l'ensemble de l'enseignement scientifique reçu, de goûter à la beauté de formulations unificatrices et d'acquérir ainsi l'ouverture qui leur permettra de s'enivrer du vertige de la physique moderne. Cet ouvrage est le fruit d'un cours donné par l'auteur à L'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris) depuis de nombreuses années.