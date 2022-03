20, allée de la Danse Tome 2 : Parfaite... ou presque

La vie et les rêves des petits rats de l'Ecole de danse de l'Opéra ! Pour tous ses amis, Constance est un modèle de perfection et de sérieux. Elle n'en parle pas, mais elle ne s'accorde pas le droit à l'erreur. Alors quand on lui confie un rôle important dans la démonstration de l'école à l'opéra Garnier, Constance se met une pression infernale. Le jour du spectacle, le pire se produit : elle est prise d'une crise d'angoisse incontrôlable qui l'oblige à quitter la scène ! Comment dépasser cet échec ? C'est Mila, une élève de 3e division passionnée de danse contemporaine, qui va l'aider à lâcher prise. Grâce à cette rencontre, le plaisir de danser reviendra. Et, avec lui, l'envie de s'ouvrir aux autres et à ses propres émotions.