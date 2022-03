La ferme - Mon premier bloc de jeux

Les pages de ce livre sont remplies de plus de 90 jeux de mots et jeux d'observation qui ont pour thème la vie à la ferme. Des tracteurs et des animaux de la ferme illustrent les pages de ce livre rempli de jeux irrésistibles qui amuseront les enfants pendant les jours de pluie, les vacances ou les longs trajets : des labyrinthes, des jeux des différences, des points à relier, des mots mêlés, des jeux de logique simples... Les activités et les jeux proposés leur donneront en outre l'occasion de développer leur sens de l'observation ainsi que des compétences précieuses pour l'apprentissage de la lecture, du calcul et de l'écriture.