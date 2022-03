Dis adieu à ton acné grâce au Skincare !

La guerre des boutons est déclarée ! Qu'elle soit tenace, ou juste l'affaire d'un bouton solitaire qui s'invite au beau milieu du front le jour d'un oral ou d'un rencard, l'acné fait partie de ces problèmes du quotidien dont je me serais bien passée ! Mon expérience depuis l'adolescence, mon emploi dans l'industrie pharmaceutique et ma curiosité m'ont permis d'ouvrir la boîte de pandore et comprendre exactement pourquoi l'acné apparaît et surtout, comment la gérer. Des recettes de grands-mères au traitements dermatologiques, ma peau et moi avons tout essayé ! Tu ne connais que trop cette galère et tu ne sais plus quoi tenter ? Pas de panique ! Dans cet ouvrage, je partage avec toi ce que j'ai appris : le rôle de ta peau, les solutions étudiées scientifiquement pour fonctionner sur l'acné, les astuces pour gérer les cicatrices, les tâches, mais aussi comment créer une routine personnalisée... Après la lecture de ce livre, le Skincare n'aura plus aucun secret pour toi ! Myssyjym A propos de l'auteure : Myriam Ben Souilem a bien connu l'acné ! C'est son expérience dans l'industrie pharmaceutique ainsi qu'une grande curiosité pour les soins de la peau qui l'ont mise sur la piste du Skincare, qui lui a permis de régler ce problème. Aujourd'hui, c'est sous le nom de Myssyjym qu'elle partage avec pédagogie et bienveillance sur TikTok et Instagram toutes ses connaissances sur l'acné et le Skincare à ses plus de 500 000 abonnés.