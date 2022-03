Guide des collections musée des Beaux-arts de Rouen

Le musée des Beaux-Arts de Rouen abrite l'une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, objets d'art, etc. Pérugin, Clouet et Véronèse constituent les premiers grands jalons d'un parcours qui se prolonge avec un ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle : il compte des chefsd'oeuvre de Rubens, Caravage, Velázquez, Poussin... Les collections du XVIIIe siècle confrontent des peintures de Fragonard, Boucher et Robert. Par l'ampleur des mouvements artistiques évoqués, le musée est un temple de la peinture du XIXe siècle : Ingres, Géricault, Delacroix, Corot, Moreau, Monet ou Degas y sont représentés par certains de leurs chefsd'oeuvre, alors que la donation de François Depeaux a établi à Rouen la première collection impressionniste de France hors de Paris. Modigliani, Dufy et les Duchamp y sont les figures phares du XXe siècle. Avec des oeuvres ambitieuses de Delvoye ou Varini, l'art du XXIe siècle trouve lui aussi sa place au musée.