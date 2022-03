111 Lieux le long du canal du midi à ne pas manquer

Le canal du Midi serpente à travers le sud de la France telle une source de nature et de paix en plein coeur du Pays cathare. Tout au long de cette étonnante traversée, les platanes centenaires, fiers protecteurs appréciés de tous, fournissent de l'ombre aux capitaines amateurs, aux cyclistes et aux promeneurs en mal d'espaces naturels. Autres incontournables, les châteaux forts disséminés dans les paysages alentour ont vu s'écrire l'histoire et passer des personnalités extraordinaires. Au milieu de ce cadre idyllique et protégé se cachent encore des merveilles insoupçonnées et leurs histoires passionnantes. Savez-vous où se trouve l'une des plus petites capitales de France ? Quelle église a vu passer Catherine de Médicis et Charles IX ? Et pourquoi tourne-t-on en rond dans la ville de Caux ? Grâce à ces 111 lieux choisis avec soin par Kay Walter, laissez-vous guider le long de ce cours d'eau pas comme les autres afin de découvrir des endroits extraordinaires et des légendes étonnantes.