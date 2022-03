L’armée polonaise en France 1939-1940

L'écrasement brutal de la Pologne en 1939 ouvre un nouveau chapitre de son histoire : celui du combat depuis l'étranger pour le recouvrement de l'indépendance. En ces jours sombres, malgré sa passivité pendant le drame de septembre, la France focalise tous les espoirs : cet allié historique ne dispose-t-il pas de la meilleure armée du monde ? Si les années 1930 ont vu les liens historiques franco-polonais s'étioler devant les incompréhensions mutuelles, l'émergence d'un gouvernement en exil à Paris permet un renouvellement de l'alliance. Il initie la reconstitution d'une armée qui, dans les dix mois qui séparent octobre 1939 de juin 1940, se dote d'une composante terrestre, mais aussi aérienne et navale. Ses effectifs atteignent au bas mot 80 000 hommes, formés dans la précipitation et employés au gré des urgences. Une brigade de montagne est engagée en Norvège pour couper la route du fer à Narvik. Deux divisions combattent en Lorraine sur la ligne Maginot et en Franche-Comté dans