"J'ai gravé mon coeur dans les montagnes". Journal d'une combattante kurde, 1995-1997

Dans son journal, Gurbetelli Ersöz chronique les combats, écrit des poèmes et se livre à quelques autocritiques. Tenir un journal était, d'une part, un acte politique et personnel permettant de documenter les faits bruts d'une histoire qui ne serait pas publiée officiellement, et, d'autre part, était l'occasion d'exprimer ses rêves, ses malaises et ses doutes. Le journal de Gurbet permet ainsi de mettre en lumière la formation d'une combattante, de formuler et d'explorer les contradictions de la lutte armée, et d'accompagner et de forger le rôle des femmes dans un tel contexte. Le fondateur et dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan, Abdulah Ocalan, a toujours encouragé les combattant.e.s du PKK à tenir un journal : à la fois chronique de la lutte pour un Kurdistan indépendant et témoignage sur le terrain pour contrer la désinformation de l'Etat Turc et de ses alliés. La construction d'une telle archive de la mémoire in situ est essentielle pour cartographier et accompagner les luttes politiques.