Toutes les plantes grimpantes

Un guide très complet répertoriant la quasi-totalité des plantes grimpantes qu'on peut cultiver dans nos jardins. Un ouvrage écrit en collaboration par les 4 meilleures spécialistes français. Le livre de référence sur le sujet. Arnaud Travers, Manon Rivière, Cédric Basset et Didier Willery sont 4 noms bien connus des amateurs de plantes et en particulier des plantes grimpantes et d'Asie. Ces quatre spécialistes français mettent en commun leurs connaissances pour proposer aux jardiniers un livre unique. Dans la collection " Medium expert ", très appréciée des jardiniers, voici un guide très complet répertoriant la quasi-totalité des plantes grimpantes qu'on peut cultiver dans nos jardins, aussi bien botaniques qu'horticoles, avec notamment les nombreuses variétés de clématites, spécialité des pépinières Travers depuis plusieurs générations. Cet ouvrage de référence comprend toutes les nouvelles variétés apparues ces dernières années, tout en décrivant davantage d'espèces botaniques, dont beaucoup nouvellement introduites en culture.