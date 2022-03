Alice adopte un monstre

Depuis qu'elle connaît Gédéon, le canard de madame Bodot, Alice rêve d'un animal de compagnie. Elle dit à ses parents : " Aujourd'hui, je vais à l'animalerie. " " Choisis un chat, c'est plus propre qu'un chien ", recommande sa mère. Et son père : " Un chien, c'est plus obéissant qu'un chat. " Mais Alice craque pour le bébé dragon... La jeune Alice a donc décidé d'adopter Attila, un jeune dragon tout mignon. Mais quand il grandit, ce n'est pas simple de s'occuper de ce drôle d'animal de compagnie, il faut lui apprendre notamment à maîtriser sa flamme... A travers cette histoire décalée et pleine d'humour, Alice Brindherbe découvre le monde des NAC, les Nouveaux animaux de compagnie (serpents, iguanes, furets, scorpions...), mais aussi toutes leurs problématiques, notamment quant à leur protection... Voilà le cadre posé de cette nouvelle aventure d'Alice Brindherbe, une jeune fille bien de notre époque. Dégourdie, curieuse et indépendante, elle découvre, au fil des albums de cette série, des thèmes environnementaux d'actualité, tels que la biodiversité, le végétarisme, le rapport aux animaux... Le tout sous la plume et le pinceau plein d'humour et de délicatesse de François Quéméré, dont ce sont les premières publications jeunesse. Bienvenue dans l'univers naturel d'Alice !