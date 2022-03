20, allée de la Danse Tome 3 : L'ombre d'un frère

La vie et les rêves des petits rats de l'Ecole de danse de l'Opéra ! Colas a du potentiel, mais il complexe de sa petite taille qui ne lui permet pas de progresser aussi vite que son ami Bilal, bien plus athlétique. Et la situation est d'autant plus dure à supporter pour Colas qu'il vit déjà dans une compétition permanente avec son grand frère, élève en 2e division, qui n'a jamais commis le moindre faux-pas. Quand la directrice annonce qu'un chorégraphe arrive en résidence à l'école, Colas décide de travailler sans relâche pour prouver à tous ce qu'il vaut. Quitte à mettre son corps à rude épreuve.