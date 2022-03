L'islam expliqué. Histoire, fondements, courants et pratiques

Encore mal connu en Occident, l'islam - l'une des trois grandes religions monothéistes avec le judaïsme et le christianisme - est à l'origine d'une civilisation majeure, qui s'est répandue à travers le monde, prenant une multitude de visages. En s'appuyant sur l'histoire, la foi, les rites et la spiritualité de l'islam, ce livre propose une première approche très riche, qui permet d'aller à l'essentiel, d'accéder aux textes fondateurs (Coran, hadiths, etc.) et de mieux comprendre la culture musulmane.