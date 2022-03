Liber Null et Psychonaut : Introduction à la Chaos Magick

Dans ce double-volume contenant Liber Null et Psychonaut, Peter Carroll expose la pratique de la magie du chaos comme nul autre ne l'a fait auparavant. Liber Null contient une sélection de rituels et d'exercices extrêmement puissants destinés aux occultistes engagés. Deux idées majeures sont abordées tout au long de cet ouvrage : les états modifiés de conscience sont la clé pour révéler ses capacités magiques, et ces capacités peuvent être développées sans aucun système symbolique, hormis la réalité elle-même. Psychonaut, quant à lui, constitue un document fondamental et un livre de référence pour ceux qui cherchent à pratiquer la magie de groupe ou à travailler en tant que prêtres chamaniques au service de la communauté. A propos de l'auteur : Peter J. Carroll commence sa carrière en magie à l'université de Londres. Alors qu'il enseigne les sciences au lycée, il rédige sa thèse de doctorat intitulée Liber Null & Psychonaut. Il est l'ancien Grand Maître du Pacte Magique des Illuminati de Thanateros, le chancelier de l'Arcanorium College et le maréchal suppléant des Chevaliers du Chaos. Il fait également partie des bardes du bosquet des Dobunni.