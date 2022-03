Pour une écologie libertaire. Penser sans la nature, réinventer des mondes

Dans ce livre, nous racontons une histoire, celle de la disparition des communautés paysannes avec l'avènement de la modernité. Auto-gouvernées et auto-subsistantes, celles-ci entretenaient avec leurs territoires une relation de co-construction impensable au départ des catégories modernes, en particulier celles d'industrie, de patrimoine et de nature. Nous défendons une hypothèse : l'industrialisation des territoires, indissociable de l'invention de zones à valeur patrimoniale (historique ou naturelle), s'inscrit dans une logique de gouvernement des vivants. Une fois séparés le monde des humains et celui de la nature, une fois rompues les puissances qui les lient ou les attachent l'un à l'autre, une fois que chacun a son monde, sa zone, sa place et son rôle bien à soi, les interactions entre ces mondes peuvent être soigneusement contrôlées, chacun d'eux peut être plus facilement gouverné.