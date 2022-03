La veilleuse d'âmes Tome 2 : L'arbre des liens

Maya, tiraillée entre sa vie terrestre et sa nouvelle identité de protectrice, est confrontée à un enjeu de taille : comprendre qui elle était avant de perdre la mémoire, se positionner et découvrir celle qu'elle veut véritablement être. En proie à sa double personnalité, elle doit alors faire ses preuves et reprendre sa place au sein de la flotte. Mais le compte à rebours est enclenché alors que la menace adverse gronde. Anthropologue à la découverte de mondes inconnus ou stratège impitoyable, réussira-t-elle à se stabiliser à temps entre ses personnalités de Maya et d'Isis pour éviter la guerre ? Ouvrage accessible à partir de 14 ans.