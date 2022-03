Vins et vignerons suisses à l'épreuve de la mondialisation : défis et perspectives

Le secteur vitivinicole suisse demeure un moteur pour l'économie du pays, car il touche directement environ 40'000 emplois (commerce, logistique, distribution, etc.) et réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 4 milliards de francs suisses. La filière est confrontée à de sérieux problèmes structurels et conjoncturels. D'une part, elle subit de plein fouet les conséquences de la mondialisation : les vins étrangers constituent près des deux tiers du volume consommé dans notre pays. Le prix joue un rôle central, mais n'est pas le seul facteur. Par ailleurs, c'est une industrie "crispée" par son conservatisme et ses corporations, qui possède ses propres codes, difficilement accessibles aux profanes qui pourtant représentent environ 80 % de la population. Après une période durant laquelle les exploitations et entreprises du secteur ont pu résister, le secteur pourrait être confronté à des faillites d'exploitations, à de fortes pressions sur les prix, à une sensibilité accrue aux questions de la protection de l'environnement et à de nombreux autres défis. L'ambition de l'auteur est de dresser un état des lieux, de présenter les grands défis auxquels les exploitants vont devoir faire face à moyen et long terme et il explore des pistes pour des actions à mener pour assurer un avenir à la branche. De nombreux professionnels ont été interviewés : experts, commerciaux, professeurs, viticulteurs, revendeurs, dirigeants, géologues, etc.